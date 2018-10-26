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الجهاد: رسالة مسيرات اليوم والدم النازف سيبقى لعنة في وجه الاحتلال

الجمعة 26 أكتوبر 2018 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: رسالة مسيرات اليوم والدم النازف سيبقى لعنة في وجه الاحتلال



غزة / سما /

قالت حركة الجهاد الإسلامي في غزة، لقد كانت رسالة مسيرات العودة في هذا اليوم أن الدم النازف على ارض فلسطين سيبقى لعنة في وجه المعتدين الغاصبين . 
وأَضافتت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة ارتقاء الشهداء لن يرهب مسيرات العودة ولن يوقفها وهي اليوم تتمدد في كل فلسطين وتستجيب الضفة لنداء غزة للتوحد في مواجهة المؤامرات. 
وفيما يلي نص البيان:

بِسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي
صادر عن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين 
محاولات الاحتلال لقمع مسيرات العودة ستفشل والشهداء يُنيرون طريق عودتنا 
عبثا يحاول الارهاب الاسرائيلي اغتيال حلم العودة المتجسد في صمود شعبنا واصرار أجياله المتلاحقة على كسر الحصار وقهر آلة القتل والعدوان الصهيوني. 
تتواصل مسيرات العودة وكسر الحصار غير آبهة بأصوات الرصاص المتفجر والمحرم دوليا الذي يطلقه سفاكو الدماء وقتلة الأطفال من خلف السواتر والأبراج المحصنة. 
لقد كانت رسالة مسيرات العودة في هذا اليوم أن الدم النازف على ارض فلسطين سيبقى لعنة في وجه المعتدين الغاصبين . 
إن ارتقاء الشهداء لن يرهب مسيرات العودة ولن يوقفها وهي اليوم تتمدد في كل فلسطين وتستجيب الضفة لنداء غزة للتوحد في مواجهة المؤامرات. 
إن جرائم الاحتلال هذا اليوم كانت محاولة لإظهار قوة الاٍرهاب المهزوز والعاجز أمام صمود وبسالة شباب العودة الذي يتصدى بسواعده للعدوان وليقتلع الحصار. 
تحية لجموع شعبنا التي خرجت ملبية نداء الواجب والعودة في قطاع غزة والضفة الغربية في جمعة "غزة صامدة ولن تركع" والتي تزامنت مع ذكرى استشهاد القائد المعلم الدكتور فتحي الشقاقي ، فتحية للجماهير التي هتفت باسمه اليوم ورفعت صوره ونادت بفكره وشعارات الوحدة والتحرير التي استشهد وهو يدافع عنها. 
إننا نترحم على شهداء العودة الذين ارتقوا وهم يحملوننا أمانة السير على ذات الطريق نصون مسيرتهم وننتصر لدمائهم الزكية .
المكتب الاعلامي
لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين 
الجمعة 17 صفر 1440هـ، 2018/10/26م

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