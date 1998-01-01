يديعوت :الجيش يعزز قواته بمئات الجنود على حدود غزة

القدس المحتلة/سما/

كشف المحلل العسكري الإسرائيلي، "يوئاف زيتون"، قيام الجيش الإسرائيلي بتعزيز فرقة غزة بكتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جفعاتي"، بالإضافة لوحدة "إيغوز" التابعة للواء "الكوماندو".

وقال زيتون والذي يعمل في صحيفة "يديعوت أحرونوت العبري" إن الحديث يدور عن مئات الجنود المقاتلين، ينتشرون على الحدود مع قطاع غزة إلى جانب جنود "لواء المظليين" الذين ينتشرون على الحدود منذ عدة اسابيع.

وأضاف، إن الجيش لا يزال يحتفظ بقوات التعزيز التي أرسلها لفرقة غزة، وأنه أصدر تعليمات لجميع القوات المنتشرة على الحدود بزيادة حدة الرد الفوري على المتظاهرين الذين يحاولون اختراق السياج الحدودي، من خلال تكثيف النيران تجاه عناصر التحريض المركزية في المظاهرات.

ونوه المحلل العسكري إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع في حدة استهداف مطلقي البالونات الحارقة تجاه "إسرائيل" على حد زعمه.