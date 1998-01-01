كتلة فتح البرلمانية "التيار الإصلاحي" تعزي الاْردن بضحايا الفيضانات

غزة/سما/

نعت كتلة فتح البرلمانية، برئاسة النائب محمد دحلان، ضحايا الحافلة المدرسية في البحر الميت، معربة عن حزنها العميق لهذا المصاب الجلل، والذي راح ضحيته 18 انسان معظمهم من الأطفال.

وتقدمت الكتلة بخالص عزائها، للمملكة الأرنبة الهاشمة الشقيقة، وللملك، والحكومة، والشعب الأردني، وذوي الضحايا، معتبرة ان المصاب واحد، فالشعب الأردني، والشعب الفلسطيني شعب واحد، مضيفة، قلوبنا مع أهلنا في الأردن، وأطفال الأردن أطفالنا، نسأل الله الرحمة للضحايا، والشفاء للمصابين، والسلامة للمفقودين، والصبر والسلوان لذويهم.

وأكدت الكتلة، وقوفها الى جوار المملكة الأردنية، وشعبها، في هذه المحنة، سائلة المولى عز وجل، ان يحفظ الله الأردن، وأهله من كل سوء وشر.