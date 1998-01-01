صور وفيديو : نتنياهو وزوجته ورئيس الموساد في ضيافة سلطان عمان قابوس بن سعيد

القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر عبرية ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد قاما بزيارة رسمية لسلطنة عمان.



وأضافت المصادر ان الزيارة السرية هي الاولى لعمان منذ زيارة رابين هناك عام ١٩٩٦.





وذكر مكتب رئيس وزراء اسرائيل في بيان اليوم الجمعة :ان نتنياهو عاد قبل قليل الى اسرائيل بعد زيارة رسمية بدعوة من سلطان عمان قابوس، في ختام اتصالات مطولة بين الطرفين.



وبحث نتنياهو وقابوس سبل دفع عملية السلام وقضايا تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة ومواضيع ذات اهتمام مشترك.

ونقل الإعلام العبري عن نتنياهو أنّ "الزيارة خطوة مهمة لتعزيز العلاقات مع دول المنطقة".

وأورد التلفزيون العُماني الرسميّ مشاهد مصوّرة للقاء السلطان قابوس برئيس الوزراء الإسرائيلي في قصر البركة، وقال إنّ اللقاء بحث السبل الكفيلة لدفع السلام في الشرق الأوسط، وبحث قضايا ذات اهتمام مشترك.