جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طائرات الاحتلال تستهدف مواقعاً للمقاومة

محدث: 6 شهداء في غزة والضفة وعشرات الاصابات برصاص الاحتلال في الجمعة الـ 31 من مسيرات العودة

الجمعة 26 أكتوبر 2018 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث: 6 شهداء في غزة والضفة وعشرات الاصابات برصاص الاحتلال في الجمعة الـ 31 من مسيرات العودة



غزة / سما /

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 187آخرين، عصر اليوم، الجمعة في مواجهات في الضفة وغزة.

حيث  استهدف الاحتلال الاسرائيلي المتظاهرين السلميين أثناء مظاهرات الجمعة الحادية والثلاثين من مسيرات العودة، بعنوان "غزة صامدة وما بتركعش". كما وقمعت قوات الاحتلال المتظاهرين في الضفة الغربية في مدينة رام الله، حيث استشهد شاب وأصيب آخرون.

غزة

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، أشرف القدرة، اسماء اربعة من الشهداء وهم محمد عبد النبي (27 عامًا)، ونصار أبو تيم (22 عاما)، وأحمد أبو لبدة (22 عاما)، وعايش غسان شعث (٢٣ عاما) شرق خانيونس.

كما واستهدفت طائرات الاحتلال مرصداً للمقاومة شرق مخيم البريج دون وقوع أية إصابات، واستهدفت المروحيات الإسرائيلية نقطة رصد للمقاومة شرق جباليا شمال قطاع غزة. 

ويقدّر المنظمون أعداد المشاركين بالآلاف، التي بدأها الشبان بإشعال الإطارات المطاطية لتضليل قناصة الاحتلال.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة دعت الغزيّين للنفير العام والحشد والمشاركة في فعاليات اليوم، التي بدأت عند الثالثة عصرًا.

وانطلقت مسيرات "العودة وكسر الحصار" في ذكرى يوم الأرض الخالد، في الثلاثين من آذار/مارس الماضي، في المناطق الشرقية لقطاع غزة، بمشاركة آلاف المواطنين أسبوعيًا المطالبين بحق العودة ورفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 12 عامًا.

وقالت الهيئة، إنّ مسيرات العودة "تأتي كتعبير وطني جامع وموّحد في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، والتي كان الحصار والإغلاق والاستيطان والحواجز أدواتها للنيل من إرادة وصمود شعبنا ولدفعه لقبول الحلول الأمريكية والصهيونية".

وأسفرت اعتداءات الاحتلال على المشاركين في المسيرة السلمية عن استشهاد 208 مواطنين وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة منذ بدء مسيرات العودة السلمية في الثلاثين من شهر آذار مارس على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

رام الله

أعلنت مصادر طبية في مستشفى الاستشاري برام الله في الضفة الغربية عن ارتقاء شهيد جراء مواجهات بقرية "المزرعة الغربية" شمال غرب رام الله، فيما أصيب 9 آخرين بينها إصابات خطيرة.

وقد تم التعرف على هوية الشهيد، وهو "عثمان لدادوة" من قرية "المزرعة الغربية (القبلية)" شمال غرب رام الله.

واندلعت المواجهات في القرية جراء اقتحام جنود الاحتلال لمنطقة نعلان المهددة بالمصادرة، وقيام جنود الاحتلال بإطلاق الغاز السام والرصاص الحي والمطاطي تجاه المتظاهرين.  حيث أصيب تسعة شبان بالرصاص الحي فيما أصيب عدد آخر بالاختناق.

أما في غرب رام الله، فقد خرجت مسيرات منددة ورافضة لاستمرار الاستيطان واتجهت المسيرة إلى منطقة الجدار الفاصل، وواجهت قوات الاحتلال المسيرة السلمية بقنابل الغاز 

 

#حدود غزة #مسيرات العودة #اصابات
44839982_3018074514901615_873378876632334336_n
abu libda
44808446_3018075868234813_5577332200010940416_n
43733126_3018119801563753_8745903954237325312_n
44819278_3018119701563763_2956787105839185920_n
44819334_3018119584897108_4817536705638694912_n

أخبار ذات صلة

ازالة السلك الشائك - غزة

شهيد ومئات الاصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مسيرات العودة بقطاع غزة

الشهيد محمد الحمايدة - رفح

شهيدان ومئات الاصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مسيرات العودة بقطاع غزة

صور: 7 شهداء واصابة المئات في الجمعة الـ 26 من مسيرات العودة شرق قطاع غزة

اصابات

شهيد وعشرات الاصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة

مواجهات مع الاحتلال

صور: اندلاع مواجهات وعشرات الاصابات.. مسيرات الغضب تعم أرجاء الوطن

الشهيد ابراهيم ابو ثريا

صور: 4 شهداء برصاص الاحتلال احدهم مبتور القدمين في مواجهات مع الاحتلال بغزة والضفة

الأكثر قراءة اليوم

وفاة 19 طالب وفقدان العشرات قرب البحر الميت بفعل السيول

غرينبلات في إسرائيل لمناقشة " صفقة ترامب" وتطورات مباحثات التهدئة بين الاحتلال وحماس

الأحمد: لمسنا تجاوباً لبدء حوار بناء حول قانون الضمان الاجتماعي

أردوغان يتحدث مجددا عن قضية خاشقجي وعن امتلاك معلومات وهذا ما قاله ..

ارتفاع عدد وفيات فاجعة البحر الميت لـ20 ومواصلة البحث عن مفقودين

المغنية الأيرلندية الشهيرة "سينيد أوكونور" تعتنق الإسلام

زيارة هي الأولى من نوعها .. الوزيرة الاسرائيلية ريغيف تصل أبو ظبي

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

استشهاد شاب واصابة 3 اخرين في انفجار داخلي وسط قطاع غزة

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان من كرم أبو سالم: أعتقد أن يوم الجمعة سيكون هادئاً والوقود القطري سيدخل غزة

حدود غزة - ارشيف

قناة عبرية تكشف النقاب عن تفاصيل حدث خطير شرق غزة

الوفد المصري

صحيفة: الوفد المصري يتوصل لتفاهم فلسطيني - إسرائيلي لتخفيف الحصار عن غزة

حدود غزة -ارشيفية

استعدادات في غزة للمشاركة بمسيرات "غزة صامدة ما بتركعش"