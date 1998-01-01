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هنية يهاتف الرئيس اللبناني لبحث الأوضاع بمخيم "المية ومية"

الجمعة 26 أكتوبر 2018 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف الرئيس اللبناني لبحث الأوضاع بمخيم "المية ومية"



غزة/سما/

 بحث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الجمعة، مع الرئيس اللبناني ميشال عون، الأوضاع في مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، الذي يشهد اشتباكات مسلحة بين حركتي "فتح"، و"أنصار الله".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع عون، بحسب بيان أصدره مكتب رئيس "حماس".
وقال مكتب هنية في قطاع غزة، إن هنية، هاتف عون "وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوقف الأوضاع المتدهورة في مخيم المية ومية".
وأضاف أن "أمن لبنان أولوية فلسطينية وهو ما ترجمه الفلسطينيون عمليا من خلال تحييد مخيماتهم عن الأحداث الجارية في المنطقة، وعدم السماح بأن تكون منطلقا لأي عمل يضر بلبنان وأمنه".
وعبر هنية، عن حرص الفلسطينيين في لبنان، على العلاقة الأخوية الفلسطينية اللبنانية، وضرورة تطويرها.
واتفق الجانبان "على أن ما يجري في مخيم المية ومية يجب أن يتوقف بأسرع وقت، وهو لا يخدم القضية الفلسطينية".
وأكد الطرفان على تضافر الجهود لوقف النزيف الفلسطيني، وتحقيق الهدف الأكبر، وهو عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها.

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