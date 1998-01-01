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"الخارجية": فريدمان يعفي نفسه كسفير للولايات المتحدة ويتصرف كمحتل

الجمعة 26 أكتوبر 2018 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": فريدمان يعفي نفسه كسفير للولايات المتحدة ويتصرف كمحتل



رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، مواقف السفير الأميركي ديفيد فريدمان، التي كررها أثناء مخاطبته القادة اليهود الأميركيين في تل أبيب، وتفاخره بأنه "مدافع يميني غير معتذرا عن إسرائيل".

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن فريدمان يواصل انتمائه وانحيازه الأعمى للمستوطنين والاستيطان والاحتلال واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويتصرف على أساس انه مستوطن يتخذ مواقف حزبية وشخصية ويصرح بها متناسيا عن قصد أنه سفير، وأنه سفير الولايات المتحدة الأميركية، كما يواصل تبني ذرائع اليمين الحاكم في دولة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، ويرفع شعاراته ويتبنى مواقفه في المجالات كافة.

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