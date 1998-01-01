المالكي يعزي نظيره الاردني بضحايا الحافلة المدرسية

رام الله / سما /

أعرب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، عن تعازيه الحارّة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا، والى أخيه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والى ذوي الضحايا، الذين ارتقوا في فاجعة الحافلة المدرسية في البحر الميت.

واكد المالكي وقوف شعبنا وقيادته بشكل دائم بجانب الأردن الشقيق في مواجهة هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، متمنيا للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كل التقدم والازدهار وان يحفظها من أي سوء.