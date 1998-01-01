العبيدية ينحني أمام بيت صفافا ويخسر الصدارة لصالح طوباس

رام الله / سما /

تراجع المتصدر السابق لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم شباب العبيدية إلى الترتيب الثاني مؤقتا، بعد الخسارة أمام العربي بيت صفافا بهدفين لواحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد الخضر في محافظة بيت لحم، في افتتاح الجولة الثامنة.

"العبيدية" بهذه الخسارة تجمد رصيده عند النقطة 16 في المركز الثاني، فيما تقدم بيت صفافا إلى المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.

أولى فرص المباراة جاءت للعربي بيت صفافا في الدقيقة 15، عندما انسل أمير عليان من الميمنة إلى داخل الصندوق، وتهيأت ألأأأمام عنان ذيب، الذي سددها، وصدها الحارس وأبعدها المدافع.

الدقيقة 18 أعلنت عن تقدم "بيت صفافا" بهدف عن طريق إبراهيم ذيب، حيث نفذ معتز ذيب ضربة ثابتة، إلى داخل منطقة الجزاء ثم تهيأت أمام ذيب وبيسراه سددها على يسار الحارس معانقة الشباك.

وكاد "بيت صفافا" يوسع الفارق عند الدقيقة 33، عندما مرر علاء عريقات الكرة إلى عبيدة أبو كف، وانفرد مع الحارس، وسدد إلا أن الثاني صدها، ثم أبعدت من المدافع.

وفي الدقيقة 37 عادل "العبيدية" النتيجة بهدف حمل توقيع مهند زواهرة، بعد أن تابع عرضية معتصم العيساوي، وبرأسه أودعها الشباك.

مع الدقيقة 54 احتسب الحكم ضربة جزاء لبيت صفافا بعد عرقلة أمير عليان، ترجمها علاء عريقات إلى داخل الشباك.

زادت المباراة إثارة مع أفضلية للعربي من حيث التنظيم والانضباط على عكس "العبيدية" الذين تملكهم الشد العصبي، ثم مال اللعب إلى العشوائية في ظل فقدان التركيز فغابت الفرص المحققة على المرميين.

وأهدر "العبيدية" عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فرصة التعديل، عندما ذهبت رأسية محمد أبو ربيع خارج الخشبات الثلاثة.

حكم المباراة اسحق الكيلاني وساعده عارف الحاج أحمد وكنان بعجاوي، ورابعا وليد نجيب. راقبها ربحي وقاد، أم مقيم حكام فخالد الشلودي.

ابناء القدس-طوباس

وفي مباراة أخرى، خطف "طوباس" الفوز أمام أصحاب الأرض أبناء القدس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الأول بفارق الأهداف عن "العبيدية"، فيما تجمد رصيد "الأبناء" عند 6 نقاط في المركز التاسع.

وانقذ المهاجم عبدالله ابو محسن فريقه طوباس من فخ التعادل بعد ان سجل الهدف الثالث في مرمى ابناء القدس في الدقائق الاخيرة من زمن المباراة، والتي شهدت طرد مدافع الابناء خالد القواسمي عند الدقيقة "11"

ادار اللقاء محمد بدير وساعده طارق جبيهي خالد خطيب . ورابعا معاذ عوفه

لم تمض سوى "11" دقيقة على انطلاق المباراة،حتى لعب الابناء بعشرة لاعبين، لحصول المدافع خالد القواسمي على بطاقة حمراء اثر احتكاك مع المهاجم ابو محسن الذي سقط ارضاً. ليحتسب الحكم خطأ على قوس الصندوق، نفذه محمد الفخري وسدد الكرة فوق المرمى.

وهدد لاعبو طوباس مرمى الابناء بكرة سددها ابوسالم ليبعدها الحارس ردايده وتعود عند عز ضبابات سددها لتمر بجوار القائم، ومن هجمة سريعة للابناء استقرت الكرة عند محمد عصفور ،الذي تعرض لاعثار داخل منطقة الجزاء من جانب المدافع بشارة ، واحتسب الحكم بدير ركلة جزاء، نفذها ابو غرقود بنجاح في المرمى ٢٣.

وبعدها بدقيقة واحدة كاد طوباس ان يرد بهدف التعادل من كرة سددها عبد الله ابو محسن من حافة الست ياردات تالق الحارس ردايدة في ابعاد الكرة الى ركنية ، وفي الدقائق الاخيرة من زمن الشوط جرب محمد فخري حظه بكرة سددها من بعيد لتمر بمحاذاة القائم، ومعها انتهى الشوط بتقدم ابناء القدس بهدف نظيف

شهدت بداية الشوط الثاني ضغطا وهجمات متواصلة من جانب طوباس تكفل المدافعون بافشالها ، في حين كاد الابناء ان يعزز تقدمه بعد ان اطلق ابو غرقود العنان لكرة سددها من خارج الصندوق، ارتدت من الحارس ووصلت عند محمد عصفور الذي لم يحسن السيطرة عليها ولتبعد الكرة من جانب المدافعين، فرد طوباس بهدف التعادل من علامة الجزاء احتسبها الحكم ليسددها محمد الفخري بنجاح في المرمى ٥٣،

الابناء عمد في ظل النقص العددي للتراجع للمنطقة الدفاعية والاعتماد على الهجمات والكرات المرتدة للمهاجم محمد عصفور الذي لعب وحيدا في المقدمة، واستغل الابناء اندفاع لاعبي طوباس للمقدمة لترسل كرة للمهاجم اياد الكرنز، الذي انطلق صوب المرمى وسدد كرة على يمين الحارس انس عامودي مسجلاً هدف التقدم الثاني لابناء القدس"73".

وبعدها بدقيقتين احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لطوباس اثر عرقلة المهاجم ابو محسن من جانب ابو غرقود . فتقدم محمد الفخري وعدل منها النتيجة ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، وفي الرمق الاخير من اللقاء كرة مرتدة انطلق بها عبد الله ابو محسن وسط خروج الحارس ردايده سدد ابو محسن كرة زاحفة استقرت في الشباك ، وليعلن بعدها الحكم فوز طوباس على ابناء القدس 3/2.