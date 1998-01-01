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تبادل البيانات عبر تطبيقات الهواتف خرج عن السيطرة

الجمعة 26 أكتوبر 2018 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تبادل البيانات عبر تطبيقات الهواتف خرج عن السيطرة



وكالات / سما /

حذر باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية من أن عملية جمع وتبادل البيانات من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة “خرجت عن نطاق السيطرة”.

ونشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن نحو 90% من التطبيقات المجانية على متجر "غوغل بلاي" تتبادل البيانات مع شركة "ألفابيت"، الشركة الأم لجوجل.

وقالت غوغل إن لديها سياسات واضحة تحدد للشركات المطورة كيفية التعامل مع البيانات، وأن البحث أساء تصنيف بعض “الوظائف العادية” للتطبيقات. وإذا انتهك أي تطبيق سياسات غوغل يتخذ بحقه إجراء في هذا الشأن.

و رصد الباحثون ما يزيد على 88% من التطبيقات المجانية على متجر “غوغل بلاي” تتبادل المعلومات مع الشركات التي تملكها شركة “ألفابيت”، وتبادل نحو 73% من التطبيقات بيانات مع فيسبوك، في حين نسبة كبيرة من البيانات يجري تبادلها مع مواقع “تويتر” و “فرجين” و “مايكروسوفت” و “أمازون”.

وتقوم الكثير من التطبيقات بتتبع سلوك المستخدم عبر الخدمات الرقمية المختلفة التي تجعل الشركات تنشيء صفحات شخصية تفصيلية لمستخدمي التطبيق، وقد تتضمن هذه البيانات السن والنوع والموقع ومعلومات بشأن تطبيقات أخرى على جهاز الهاتف الذكي، وحينئذ يمكن استخدام البيانات في أغراض عديدة من بينها استهداف المستخدمين في الحملات الدعائية أو سجل الائتمان أو رسائل الحملات السياسية، وفقا لما قاله باحثون في الصحيفة.

 
#البيانات #تطبيقات الهواتف

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