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فريق الشهيد مازن فقهاء بطلا لبطولة الإسلامية

الجمعة 26 أكتوبر 2018 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق الشهيد مازن فقهاء بطلا لبطولة الإسلامية



غزة / سما /

توّج فريق الشهيد مازن فقهاء ببطولة الجامعة الإسلامية للفصل الدراسي الأول 2018-2019, عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره الشهيد محمد سلمي بركلات الترجيح (2-1), بعد التعادل في الوقت الأصلي (1-1).

وحضر مجريات المباراة النهائية أ.د. ناصر فرحات رئيس الجامعة الإسلامية، ود. عماد الدين الشنطي عميد شؤون الطلبة، وأ. مؤمن العزازي رئيس قسم النشاط الرياضي، وأ. مازن النخالة مسؤول وحدة الأنشطة اللامنهجية, وعدد كبير من الطلاب المتفرجين.

وشارك في البطولة 22 فريقا من مختلف كليات الجامعة, حتى وصل النهائي "مازن فقهاء" و"محمد سلمي", وخلاله تقدم إسماعيل هنية للأول, قبل أن يتعادل أحمد أبو عيشة للثاني, ثم ابتسمت ركلات الترجيح لـ"فقهاء" (2-1), علما أنه أدار المباراة تحكيميا المشرف الرياضي عاهد النمر.

وفي سياق متصل, عبّر العزازي عن سعادته باختتام بطولة كرة القدم الداخلية, واعدا الطلاب بتنظيم المزيد من الأنشطة المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن القسم الرياضي لن يدخر جهدا في سبيل مشاركة الطلاب في مختلف البطولات, لضمان الرقي بالمستوى الرياضي العام لمنتخبات الجامعة.

 
#مازن فقهاء #الجامعة الإسلامية

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