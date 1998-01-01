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عقوبات الأسبوع السابع.. إيقاف لاعبين ونقل مباريات

الجمعة 26 أكتوبر 2018 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات الأسبوع السابع.. إيقاف لاعبين ونقل مباريات



غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط بعد انتهاء الجولة السابعة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- نقل مباراة لنادي شباب رفح من ملعبه لتقام على ملعب آخر، إذ تجري مباراته المقبلة أمام بيت حانون الأهلي ضمن الجولة الثامنة يوم الاثنين 29-10 على ملعب فلسطين بغزة.

- نقل مباراة لنادي بيت حانون الأهلي من ملعبه لتقام على ملعب آخر، إذ تجري مباراته المقبلة أمام غزة الرياضي ضمن الجولة التاسعة يوم الثلاثاء 6-11 على ملعب الدرة بدير البلح في المنطقة الوسطى.

- نقل مباراة لنادي بيت لاهيا من ملعبه لتقام على ملعب آخر، إذ تجري مباراته المقبلة أمام خدمات البريج ضمن الجولة الثامنة يوم الثلاثاء 30-10 على ملعب فلسطين بغزة.

- إيقاف لاعب بيت لاهيا محمد نصر البدي مباراة رسمية واحدة, بالإضافة إلي عقوبة الطرد.

- توجيه لفت نظر لنادي الصداقة لتأخره 8 دقائق من دخول الملعب وبين شوطي المباراة.

- توجيه لفت نظر لمسؤول العهدة لنادي الصداقة محمد الخطيب لعدم إظهاره بطاقة التعريف الصادرة من الاتحاد للأجهزة الفنية.

- توجيه لفت نظر لإداري نادي للهلال حسام الددا لعدم إظهاره بطاقة التعريف الصادرة من الاتحاد للأجهزة الفنية.

#عقوبات

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إيقاف لاعبين من "شباب رفح"

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