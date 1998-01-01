لوبيتيجي يحصل على خيار هجومي إضافي في الكلاسيكو

وكالات / سما /

زفت صحيفة آس الإسبانية البشرى إلى جماهير ريال مدريد والمدير الفني للفريق، يولين لوبيتيجي بإعلان أن اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور أصبح متاحًا للتواجد في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل ضد برشلونة.

ومن المقرر أن يستضيف البلوجرانا غريمه التقليدي، ريال مدريد، على ملعب كامب نو بعد غد –الأحد- لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ولا يملك الميرينجي رفاهية التعثر أو السقوط أمام البرسا في عقر داره، نظرًا لأن فارق النقاط بين الكبيرين في الوقت الراهن هو 4 نقاط، وفي حالة التعثر أو الخسارة، سيتسع الفارق إلى 5 أو 7 نقاط، مما سيعقد مهمة اللوس بلانكوس في اللحاق بالفريق الكتلوني بعد ذلك.

وكانت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الملكي الإسباني قد وقعت عقوبة الإيقاف على فينيسيوس لمدة مباراة واحدة أمس عقب طرده في لقاء ريال مدريد كاستيا ضد سيلتا ب إثر حصوله على بطاقتين صفراوتين.

ولكن لجنة الاستئناف قبلت استئناف ريال مدريد لإزالة الإيقاف وقامت بالفعل بإزالة واحدة من البطاقتين الصفراوتين ليصبح النجم البرازيلي الشاب تحت أمر المدير الفني الإسباني لوبيتيجي في حال أراد ضمه لقائمة الفريق المشاركة في الكلاسيكو.