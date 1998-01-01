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التربية تعزي نظيرتها الأردنية بشهداء حادث البحر الميت

الجمعة 26 أكتوبر 2018 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تقدمت وزارة التربية والتعليم العالي بخالص العزاء والمواساة لنظيرتها الأردنية على الحادث الأليم الذي وقع قرب البحر الميت ونجم عنه استشهاد عدد من المواطنين جلهم من الطلبة، وإصابة وفقدان عدد آخر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إننا وإذ نعزي المملكة الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً؛ لنشاطر ذوي الضحايا الأبرياء أسمى مشاعر المواساة بهذا المصاب الجلل؛ ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الذين قضوا بالرحمة، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وعبرت الوزارة عن حزنها الشديد  للفاجعة  التي حلت، مؤكدةً أن وحدة المشاعر التي أبداها أبناء فلسطين إنما تجسد نبالة العلاقة واللحمة القوية بين الشعبين الشقيقين.

#التربية والتعليم

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