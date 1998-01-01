الدفاع المدني يتعامل مع 125 حادث خلال 24 ساعة

رام الله / سما /

قالت الدفاع المدني إن طواقمه استجابت لــ 125 حادث إطفاء وانقاذ خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت أعلى عدد للحوادث في محافظة طولكرم وأقلها في محافظة طوباس.

وذكر تقرير للدفاع المدني، أن أبرز هذه الحوادث كانت تصريف مياه من منازل ومنشآت والتي بلغت 25 تعاملا، وإزالة أجسام وشوادر وأعمدة وأشجار متساقطة وكان عددها 22، كما تمكنت الطواقم من تصريف مياه من عبارات بالتعاون مع البلديات بهدف فتح الشوارع التي اغلقت بفعل تراكم المياه فيها.

كما تعاونت طواقم الإنقاذ مع دوريات الشرطة بسحب 10 مركبات عالقة بفعل تراكم المياه في بعض الشوارع العامة.

وسجلت محافظة طولكرم 25 تعاملا، ورام الله والبيرة 23، وجنين 20، وبيت لحم 9، والخليل 12، وسلفيت 11، وأريحا 4، ونابلس 5 وطوباس 2 .

وتفيد دائرة الأرصاد الجوية ان المنخفض ينحصر تأثيره بعد ظهر اليوم .