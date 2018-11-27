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وزيرة الاقتصاد تحدد 27 تشرين الثاني موعدا لإجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة بيت لحم

الجمعة 26 أكتوبر 2018 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أعلنت وزير الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الجمعة، أن موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 27-11-2018.

وبموجب قرار الوزيرة يفتح باب الترشح اعتباراً من الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد السبت، ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، وذلك طيلة ايام الاسبوع بما فيها ايام العطل الرسمية للغرفة.

ووفق قرار الوزيرة، يزاول مجلس إدارة الغرفة الحالي نشاطه مقتصراً على تسير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الاخير الذي يسبق موعد اجراء الانتخابات، مع الاشارة الى انه يُحظر عليه التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء والمبادلة وما في حكمها، كما يُحظر على المجلس ابرام التعاقدات سواء تلك المتعلقة بالإنشاءات او الاستشارات او الخدمات مع أي طرف.

كما يحظر بموجب القرار على مجلس ادارة الغرفة الحالي اتخاذ اية قرارات من شأنها احداث اية تغييرات في هيكلة الغرفة او التعين او التعاقد مع موظفين ومستشارين جدد، او الاستغناء عن او تعديل رتبة او درجة أي من الموظفين الحاليين في الغرفة.

وبموجب القرار، تكلف اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية بإعلان الترتيبات الادارية والتسلسل الزمني للعملية الانتخابية في الصحف المحلية في اليوم التالي لهذا القرار، ويتحمل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة قانوناً وبصفتهم الشخصية المسؤولة عن أي مخالفة لإحكام هذا القرار.

#وزيرة الاقتصاد

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