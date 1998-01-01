ضبط محطات لبيع الوقود المهرب في الخليل

الخليل / سما /

داهم جهاز الامن الوقائي في محافظة الخليل في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة، وبالتعاون مع الضابطة الجمركية، محطات لبيع الوقود المهرب في منطقة الفحص بالمدينة.

وافاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الجهاز انه بناء على تعليمات المستوى السياسي بالقضاء على ظاهرة تهريب الوقود لإضراره بالاقتصاد الوطني، وبناء على معلومات استخبارية ومراقبة ميدانية تمكن الجهاز وبإسناد من قوات الامن الوطني والشرطة الخاصة والارتباط العسكري والخدمات الطبية من مداهمة هذه المحطات، وضبط اربع نقاط تستخدم لبيع السولار المهرب وتدميرها بالكامل واتلاف حوالي 5000 لتر من السولار.

واضاف البيان، انه تم اعتقال ثلاثة متهمين وتحويلهم للتحقيق لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.