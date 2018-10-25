محمد بن راشد لبن سلمان: يا جبل ما يهزك ريح!

ابو ظبي / وكالات/

وجه نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس وزرائها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قصيدة شعرية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان امتدحه فيها، ووصفه بالجبل الذي لا تهزه ريح.

ونشر بن راشد القصيدة التي أهداها لبن سلمان في أعقاب حضور الأوّل فعاليات مؤتمر الاستثمار الذي استضافته الرياض تحت عنوان "دافوس الصحراء"، وكتب فيها:

وسبق لحاكم دبي وأشاد بكلمة ولي العهد السعودي خلال المؤتمر الاقتصادي، وقال: "كلمات محمد بن سلمان في مؤتمر الاستثمار حقيقية... متفائلة ... جامعة للكلمة ... ومعركته الشخصية في تنمية المنطقة نحن معه فيها بالحال والمال".

المصدر: "تويتر"