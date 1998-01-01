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مخطط استيطاني لسلب اراض بالشيخ جراح بالقدس

الجمعة 26 أكتوبر 2018 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخطط استيطاني لسلب اراض بالشيخ جراح بالقدس



القدس المحتلة/سما/

بعد فشل جميعات استيطانية باخلاء وتهجير 11 عائلة مقدسية من حي الشيخ جراح على مدار سنوات، قدمت هذه الجمعيات مخططا استيطانيا ليحل محل منازل المواطنين في الحي المقدسي.

وتدعي الشركات والجمعيات الاستيطانية ملكيتها لأراض في حي الشيخ جراح والمقامة عليها مبان سكنية فلسطينية تسكنها العديد من العائلات الفلسطينية منذ ما يزيد عن 60 عاماً، وتعتبر محمية بموجب القانون.

يذكر أن الجمعيات الاستيطانية استولت على العديد من الأراضي في حي الشيخ جراح واقامت 25 وحدة استيطانية على أراضي "كرم المفتي" وكذلك في محيط مغارة الشيخ السعدي التي حولتها الجمعيات الاستيطانية الى مغارة وكنيس للصلاة باسم "الصديق شمعون" واستولت على العديد من المنازل في محيطها لعزل البلدة القديمة.

#اسيتطان #القدس #الشيخ جراح

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