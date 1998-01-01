أردوغان يتحدث مجددا عن قضية خاشقجي وعن امتلاك معلومات وهذا ما قاله ..

انقرة / وكالات /

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن "قسما كبيرا من ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي تم الكشف عنه"، كاشفا أن النائب العام السعودي سيصل إلى تركيا الأحد المقبل لمتابعة التحقيقات في القضية.



وفي تصريحات مباشرة في العاصمة أنقرة، تساءل الرئيس التركي مجددا عن "الذين أعطوا الأوامر لعملية قتل جمال خاشقجي"، مضيفا: "هذه المعلومات لدينا، لكننا لن نستعجل في نشرها والسلطات السعودية ستعلنها أولا وإن غدا لناظره لقريب".

وخاطب السلطات السعودية بالقول: "إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلّموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول".

وتابع أردوغان أن "السعودية لن تنجو إذا أصرت على التستر على القاتل الحقيقي"، مضيفا أن "الرواية السعودية عن مغادر جمال خاشقجي للقنصلية مضحكة وطفولية ولا يجب أن تقدمها دولة"، في إشارة إلى ما أعلنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بداية الأزمة.

وقال: "لقد أطلعنا من يريدون معرفة ما جرى على المعلومات والوثائق التي بحوزتنا مع إبقاء النسخة الأصلية من الوثائق والمعلومات لدينا كما زودنا السعودية بها أيضا".

كما جدد الرئيس التركي الطلب بتسليم الموقوفين على ذمة قضية خاشقجي في السعودية ليحاكموا في تركيا، وقال: "الموقوفون في قضية خاشقجي يعرفون من أمرهم بقتله وعليهم الكشف عن هوية المتعاون المحلي، وإذا لم يتمكن السعوديون من محاكمتهم فليرسلوهم إلى تركيا ونحن نحاكمهم".