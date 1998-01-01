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وقف اطلاق نار في مخيم المية ومية

الجمعة 26 أكتوبر 2018 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقف اطلاق نار في مخيم المية ومية



رام الله / سما /

خيّمت أجواء حذرة على مخيم المية وميّة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، يوم الجمعة، غداة اشتباكات عنيفة شهدها بين مقاتلين من حركة "فتح" وجماعة "أنصار الله" مساء الخميس، وانتهت بالاتفاق على وقف لإطلاق النار.

وقال مصدر فلسطيني داخل مخيم المية ومية إن إطلاق نار سمع في المخيم صباح الجمعة، برغم الاتفاق على وقف إطلاق النار، الذي جاء بعد وساطة لبنانية، ساهم فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان مخيم المية ومية، المحاذي لمخيم عين الحلوة وهو أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في لبنان، شهد بعد ظهر الخميس، اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من حركة "فتح" وبين جماعة "أنصار الله" الإسلامية المتشددة.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد 10 أيام من انفجار الوضع الأمني في المية وميّة، غداة اشكال فردي وقع بين عنصرين من "فتح" و"أنصار الله"، سرعان ما تمّ احتواؤها عبر الوساطات المحلية.
 

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