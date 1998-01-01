ليبرمان من كرم أبو سالم: أعتقد أن يوم الجمعة سيكون هادئاً والوقود القطري سيدخل غزة

القدس المحتلة / سما /

وصل وزير الحرب الإسرائيلي أفغدور ليبرمان صباح الجمعة، اليوم إلى منطقة معبر كرم ابو سالم المحاذية لقطاع غزة .

وأبدى ليبرمان تفاؤله عندما سمع تقارير عن تقدم في التفاهمات بين "إسرائيل" وحماس.

وأشار إلى انتظاره حتى نهاية نوفمبر المقبل لتحديد مدى نجاح المباحثات التي يُجريها وفد المخابرات المصرية بين "إسرائيل" وحماس والسلطة.

وقال : "أعتقد أن يوم الجمعة سيكون هادئًا، واليوم دخلت وستدخل شاحنات وقود قطرية إلى غزة".

وأضاف، هذا يعني فقط أن حماس لها السيطرة بالكامل، وهي تسيطر على حجم اللهب، لأنّها المنظم له في غزة".