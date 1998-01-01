موقع عبري يكشف أحد أسباب تاجيل وزير المخابرات المصرية زيارته الى غزة ورام الله

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع عبري احد اسباب تاجيل وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل الى قطاع غزة و رام الله .

وبحسب موقع "ريشت كان" فان كامل أجّل زيارته للأراضي الفلسطينية بسبب رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلزام نفسه بإلغاء العقوبات المفروضة على غزة .

ونقل الموقع العبري عن مسؤول فلسطيني قوله ان الرئيس عباس رفض الطلب المصري بقوله : ""مش بإيدي هذا في يد مؤسسة القيادة الفلسطينية"

وكان من المقرر ان يزور كامل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، الاسبوع الماضي حيث تم تاجيل الزيارة الى موعد لم يتم تحديده حتى اللحظة .

الا ان الوفد الأمني المصري "الذي يرأسه اللواء أحمد عبد الخالق" سيبقى في المنطقة عدة أيام متنقلا بين رام الله وتل أبيب وغزة، لإنجاز اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن القطاع.