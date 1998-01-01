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المغنية الأيرلندية الشهيرة "سينيد أوكونور" تعتنق الإسلام

الجمعة 26 أكتوبر 2018 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغنية الأيرلندية الشهيرة "سينيد أوكونور" تعتنق الإسلام



وكالات

أعلنت المغنية العالمية الشهيرة الأيرلندية سينيد أوكونور، مساء الخميس، اعتناقها الدين الإسلامي، وتغيير اسمها إلى "شهداء دافيد".


وبحسب صحيفة "إيريش بوست" الأيرلندية، فإن أوكونور أعلنت عبر حسابها على تويتر تخليها عن المسيحية الكاثوليكية، واعتناقها الإسلام.

وقالت أوكونور في منشورها: "أفخر باعتناقي الإسلام.. هذه النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية.. جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام الذي يجعل جميع الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية".


وأكدت المغنية، البالغة من العمر 51 عاما، أنها ستغير اسمها عقب اعتناقها الإسلام إلى "شهداء دافيد"، ونشرت عبر حسابها الجديد الذي افتتحته باسمها الجديد "Shuhada Davitt" صورة لها وهي ترتدي الحجاب.


ووضعت "أوكونور" على مكان صورتها الشخصية في حسابها عبارة "فقط افعل" (Just Do It)، التي تستخدمها شركة ملابس رياضية أمريكية شهيرة وفوقها عبارة "ارتدي الحجاب" (Wear Hicab).


ونشرت "أوكونور" صورتها مع الحجاب مرفقة بعبارة "سعيدة"، كما نشرت فيديو وهي تردد فيه الآذان.


تجدر الإشارة إلى أن "أوكونور" كانت قد اعتنقت الكاثوليكية المسيحية في تسعينيات القرن الماضي، وغيرت اسمها إلى مجدة دافيد.

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