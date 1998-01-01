ترامب يوقّع على قانون يشدد العقوبات على حزب الله

واشنطن / وكالات /

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، على قانون سنّه الكونغرس قبل نحو أسبوعين، يشدد العقوبات المفروضة على منظمة حزب الله اللبنانية، ويوسّع قائمة الأجسام الأميركية التي ستُعاقب، إن أقامت علاقات تجارية مع المنظمة.

وتنص العقوبات على منع أي شخص يدعم الحزب ماديا أو بطرق أخرى، من دخول الولايات المتحدة.

وجاء توقيع ترامب في مراسيم عُقدت في البيت الأبيض، تخليدا لذكرى 241 مشاة البحرية الأميركية (مارينز)، الذي قتلوا في تفجير انتحاري استهدف مقر المارينز في العاصمة اللبنانية بيروت، قبل 35 عاما، أي في ذروة الحرب الأهلية هناك. وحضر المراسم ناجون من التفجير، وعوائل القتلى.

ودخل سائقان انتحاريان في شاحنتين على مبنيين يشكّلان مقرا للمارينز، حيث قتل أيضا 58 جنديا فرنسيا أيضا، و6 مدنيين. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية حينها مسؤوليتها عن التفجير، ولكن يُظن أن هذه الحركة، ما هي إلا اسم حركي لحزب الله.

وحذّر ترامب قادة حزب الله من أن أميركا "لن تنسى أبدا" ما حدث لجنودها في ذلك اليوم، متوعدا إياهم بـ "إجراءات إضافية" تستهدف تفكيك نشاطاتهم التي وصفها بـ "الإرهابية".

وذكر ترامب في حديثه، أن تنظيم "القاعدة" يسبق حزب الله في عدد الأميركيين الذين قتلهم.

ويعد هذا التفجير، أسوأ استهداف تعرضت له المصالح الأميركية، قبل تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول 2001.