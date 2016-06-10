متطرفون يهود يخطون شعارات عنصرية على منازل وسيارات في يافة الناصرة

رام الله / سما /

أقدم متطرفون يهود من عصابة ما يسمى "تدفيع الثمن" فجر اليوم الجمعة، على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها "تدفيع الثمن" و"انتقام" ووسم "نجمة داود" على منازل و20 سيارة في حي مراح الغزلان بقرية يافة الناصرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها متطرفون على يافة الناصرة وغيرها من البلدات العربية في أراضي 1948 فقد أقدم متطرفون يهود في تاريخ 10.06.2016 على حرق سيارتين وكتابة عبارات عنصرية لقتلى عملية تل أبيب على شاحنات في حي مراح الغزلان بيافة الناصرة.

وأعرب فلسطينيون من أراضي 1948 عن استيائهم وغضبهم العارمين في ظل تكرار هذه الجرائم العنصرية واستمرار التحريض على قتل العرب، محملين الشرطة مسؤولية عدم ردع هذه الظاهرة باعتبار أنها متساهلة في قضايا من هذا القبيل خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعرب.