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نجل جمال خاشقجي غادر السعودية إلى الولايات المتحدة

الجمعة 26 أكتوبر 2018 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجل جمال خاشقجي غادر السعودية إلى الولايات المتحدة



الرياض / وكالات /

قالت شبكة التلفزة الأمريكية "سي أن أن" إن صلاح نجل الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل بقنصلية بلاده في إسطنبول غادر السعودية اليوم.

ونقلت الشبكة عن مصادر مقربة من عائلة خاشقجي تأكيدها أن صلاح غادر بالفعل بعد إبطال السلطات السعودية سابقا لجواز سفره حرمانه من مغادرة البلاد.

من جانبها أكد مسؤولة منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون مغادرة صلاح خاشقجي بعد رفع حظر السفر عنه.

وأوضحت ويتسون أن "صلاح وعائلته في طائرة متوجهة الآن إلى واشنطن".


وصلاح هو الابن الوحيد الذي كان متبقيا لجمال خاشقجي داخل السعودية ويحمل جنسية مزدوجة أمريكية وسعودية ونقل صحفيون عالميون عن والده شعوره بالحزن مرارا لأن ابنه ممنوع من السفر ويعاقب لأجله.

يشار إلى أن العاهل السعودي وولي عهده قاما باستدعاء سهل شقيق جمال خاشقجي ونجله صلاح إلى قصر اليمامه في العاصمة الرياض لتعزيتهما بمقتله.

#خاشقجي #نجل #سفر

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