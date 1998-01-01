تلفزيون اسرائيلي يزعم .. ابو مازن: "على فلسطينيي الداخل التمسك بجنسيتهم الاسرائيلية"

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس "ان على المواطنين العرب في دولة الاحتلال التمسك بالجنسية الاسرائيلية التي يحملونها وألاّ يسعوا للانتقال الى الدولة الفلسطينية العتيدة.

وبحسب التلفزيون الاسرائيلي "i24News" جاء هذا في كلمة القاها الرئيس عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في المقاطعة برام الله امام مجموعة من الصحافيين الفلسطينيين في الداخل المحتل حلوا ضيوفا على الرئاسة الفللسطينية.

واستعرض الرئيس الفلسطيني امام ضيوفه الصحافيين الفلسطينيين في الداخل المحتل الاوضاع في المنطقة واعاد الى الاذهان الدور الذي قام به في الماضي اعضاء الكنيست العرب ابان تشكيل حكومة رابين قبيل التوقيع على اتفاقية اوسلو، وكيف رجح النواب العرب كفة حكومة رابين.

واكد عباس على ان الدور الذي يلعبه فلسطينيو الداخل هام جدا ويجب ان يتواصل من خلال توحيدج الصفوف والخطاب وعدم التشرذم ليصبح الحضور العربي في الكنيست قوة لا يستهان بها وصاحبة وزن نوعي له اهمية.

واسدى الرئيس الفلسطيني للمواطنين العرب الفلسطينيين في اسرائيل نصيحة بعدم المبالغة اثناء الاحتجاجات وأن يتصرفوا بعقلانية وان يتجنبوا تحدي السلطات الاسرائيلية لمجرد التحدي الذي لا يؤتي بأي ثمار. وتساءل الرئيس عباس: "ما حاجة رفع العلم الفلسطيني اثناء مظاهرة تل ابيب احتجاجا على قانون القومية"؟

وأكد الرئيس الفلسطيني اثناء اللقاء "ان القيادة الفلسطينية تعتمد على الله وعلى دور فلسطينيي الداخل في نضالها من اجل تحقيق الدولة المستقلة".

هذا ورفض الرئيس عباس الاجابة عن اسئلة الصحافيين العرب لأنه كان على موعد مع عدد من الشخصيات الفلسطينية لمناقشة امور تتعلق بدورة المجلس المركزي الفلسطيني الوشيكة.