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استعدادات في غزة للمشاركة بمسيرات "غزة صامدة ما بتركعش"

الجمعة 26 أكتوبر 2018 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استعدادات في غزة للمشاركة بمسيرات "غزة صامدة ما بتركعش"



غزة / سما /

يستعد الفلسطينيون للمشاركة في مسيرات العودة لهذا اليوم الجمعة والتي ستحمل عنوان "غزة صامدة ما بتركعش".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "غزة صامدة مابتركعش" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 11 عاماً.

وفي الذكرى الثالثة لانتفاضة القدس، جددت تمسّك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة والتأكيد على حرية غزة وحقها في الحياة بأمن وسلام.

وقالت إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السادسة والنصف مساء.

#مسيرات العودة #غزة

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