الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى غائم بارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، وفي ساعات المساء تميل الأجواء الى الاستقرار والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.





السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.





الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.





وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية وتشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة نتيجة غزارة الهطول وخطر التزحلق على الطرقات.

