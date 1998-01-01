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غرينبلات في إسرائيل لمناقشة " صفقة ترامب" وتطورات مباحثات التهدئة بين الاحتلال وحماس

الخميس 25 أكتوبر 2018 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات في إسرائيل لمناقشة " صفقة ترامب" وتطورات مباحثات التهدئة بين الاحتلال وحماس



وكالات/سما/

قالت مصادر عبرية ، مساء اليوم الخميس، ان المبعوث الأمريكي لعملية السلام ، جيسون غرينبلات ، الأسبوع القادم لزيارة إسرائيل وذلك بعد الاعلان عن نية الولايات المتحدة عرض خطة سلام الرئيس ترامب بحلول نهاية عام 2018 ،

وبحسب الصحفي باراك رافيد مراسل صحيفة "هآرتس" العبرية قال "من المتوقع أن يبقى غرينبلات في إسرائيل لمدة أسبوع تقريبًا ويلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين .
وأضاف الصحفي "ومن المتوقع أيضا مناقشة خطة السلام الأمريكية والاتصالات بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، كما استبعد لقاء غرينبلات مع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية خلال الزيارة بسبب قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع العلاقات مع البيت الأبيض فور إعلان ترامب عن القدس في 6 كانون الأول 2017 .
وبحسب الصفحي"ان مسؤول كبير في البيت الأبيض قال لي أن زيارة غرينبلات إلى إسرائيل تعكس التزام الإدارة الأمريكية لمواصلة المفاوضات (بشأن خطة السلام) ورغبة من الحكومة لفهم الوضع على الأرض - وخاصة في ضوء التوترات الحالية (في غزة) .وفقا للصحيفة

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