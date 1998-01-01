جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية قرب نابلس للمرة الثانية

جرى الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، مناورة تدريبية لقواته، بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرت مناورة تدريبية للمرة الثانية خلال أشهر في المنطقة الواقعة بين بلدتي "اجنيسيا وزواتا".

وشرع الجيش منذ عصر اليوم بالدفع بآليات عسكرية، ونصب الخيام والشروع في تدريبات عسكرية بالعديد من المباني السكنية طور البناء.

وفي آب/أغسطس الماضي، أجرى الجيش تدريبات عسكرية لقوات لواء "شومرون" بالجيش بتخوم نابلس، تحاكي سيناريوهات مختلفة لتجهيز القوات وتعزيز قدراتها التشغيلية وتنفيذ هجمات.