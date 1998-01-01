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الأحمد: لمسنا تجاوباً لبدء حوار بناء حول قانون الضمان الاجتماعي

الخميس 25 أكتوبر 2018 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد: لمسنا تجاوباً لبدء حوار بناء حول قانون الضمان الاجتماعي



رام الله/سما/

 قال رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، رئيس كتلة فتح عزام الأحمد، "نتمسك بالقانون (قانون الضمان الاجتماعي)، ونؤكد ضرورة استمرار الحوار، لمسنا تجاوبا بناء من قبل رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي وأعضاء المؤسسة، واستعداد تام للبحث في عدد من النقاط الواردة في القانون، وسيتم فتح باب الحوار البناء للوصول إلى حلول نهائية مرضية ومنصفة لجميع الأطراف، وسيجري العمل على وضع التعديلات اللازمة حسب الأصول".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، مع رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وزير العمل مأمون أبو شهلا، وأعضاء المؤسسة لمناقشة موضوع الضمان الاجتماعي، وذلك في مقر المجلس التشريعي برام الله اليوم الخميس.

وأكد الأحمد، الذي ترأس الجلسة، أهمية قانون الضمان الاجتماعي مع استمرار الحوار الايجابي وضرورة خلق روح التعاون والشفافية للوصول الى خطى ايجابية بعيدا عن الاشاعات والاستغلال.

وأوضح أن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ستواصل عقد اجتماعات متتالية مع كافة الفئات والأطراف المعنية للوصول إلى مرحلة تنفيذ القانون بالشكل الذي يلبي مصالح الفئات المشاركة والخاضعة للقانون.

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