الهندي: مسيرات العودة لم تحقق أهدافها بعد وليس هناك إلا وعود سمعناها في الأوقات السابقة

غزة/سما/

أكد محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن مسيرات العودة مستمرة، لأنها مسيرات الشعب الفلسطيني، وليست مسيرات تنظيمات هنا وهناك، بل التنظيمات هي ترعاها وتساعدها.

وقال الهندي في حديث لإذاعة القدس، أن "هذه مسيرات شعب بأكمله قرر أن ينهض ويواجه العدو رغم الحصار المرير والألم والتجويع، وهذه الانتفاضة والمسيرات لها أهداف محددة"، مؤكداً أن كل الضغوط التي تمارس لوقفها قبل أن تحقق أهدافها سوف تفشل.

ودعا، للمشاركة بكثافة يوم غدٍ الجمعة، قائلاً: "المسيرات لم تحقق أهدافها بعد، وليس هناك إلا وعود سمعناها في الأوقات السابقة، ونحن نريد أن نرى أشياء على الأرض، والقضية ليست قضية سولار القطري أو زيادة مساحة الصيد، بل نريد كسر الحصار بالكامل وهو أساس في هذه المسيرات.

وفي سؤال حول تهديدات الاحتلال لقطاع غزة، أكد الهندي أن إسرائيل تُهدد، وسبق أن هددت، واصفاً هذه التهديدات بالمتناقضة، وقال :"نسمع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء يتناقض مع أفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينت، وكلها أصوات تريد أن تسيس مسيرات العودة ومستوطنات غلاف غزة، للاستخدام الحزبي".

وتابع: "نحن نعرف أن إسرائيل ليس من مصلحتها الخروج بحرب على غزة، طالما لا يوجد هدف سياسي، فلا يوجد لإسرائيل هدف واضح للقيام بحرب على غزة لتحقيقه، فقد فشلت 3 مرات في الحرب على غزة في تحقيق أهدافها، رغم استخدامها أسلحة جديدة جربتها في قطاع غزة".

وعن الحديث الدائر حول التهدئة قال الهندي: "لا نتحدث عن اتفاق تهدئة بل وضع ميداني محدد، فإذا رفع الحصار عن غزة، فهناك وسائل على الميدان تستقر بشكل وآخر، لفترة معينة، لكن النضال والجهاد مستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا ليست في غزة وحدها بل حتى التحرير الكامل.