مركز الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد لمد جذور الاستيطان بالضفة

رام الله/سما/

طالب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، في تصريح صدر اليوم الخميس، عن مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "مايكل لينك"، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري من خلال اتخاذ اجراءات صارمة لوقف ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني والمبادرات التشريعية التي تصدر عن الكنيست.

وخلال تقرير قدمه "لينك" للجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر فيه من الفشل في القيام باتخاذ اجراءات تمنع وتوقف اسرائيل عن ذلك، وإلا سيتم اضفاء الصفة الرسمية على الضم في قانونها المحلي، وشدد على أن بناء المستوطنات وتوسيعها، بالإضافة إلى التشريعات الأخيرة يعتبر ضم فعلي غير قانوني، إضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات لضمان مساءلة الاحتلال، وأوضح أن عدم امتثال ‘سرائيل لتوجيهات المجتمع الدولي، سيزيد من شهيتها في توسيع الضم دون رقابة.

ووصف المقرر الأممي حالة حقوق الإنسان في غزة بأنها سيئة، مشيرًا إلى التدهور الاقتصادي والإنساني المستمر والمظاهرات الجارية التي استشهد فيها أكثر من 200 فلسطيني على أيدي قوات الاحتلال، مستندا إلى تقرير الأمم المتحدة الذي صدر عام 2012م "أن غزة قد تكون غير قابلة للعيش بحلول عام 2020".