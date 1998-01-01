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بلدية الخليل تشرع بتوسعة شارع اليونسكو

الخميس 25 أكتوبر 2018 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

شرعت بلدية الخليل، اليوم الخميس، بتوسعة شارع اليونسكو "بيت عينون"، شمال شرق المدينة، الذي يربط دوار بيت عينون المقام على الشارع الاستيطاني رقم 60، وصولا حتى مفرق قيزون.

وتأتي التسمية بعد قرار المجلس البلدي إطلاق اسم اليونسكو على الشارع المذكور، وذلك بعد إدراج الخليل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي الإنساني المهدد بالخطر.

وأوضح رئيس قسم الطرق المهندس طارق شقير، أن شارع اليونسكو يمتد من دوار بيت عينون على الشارع الالتفافي رقم 60، بطول 2000م، وتشمل إعادة التأهيل البنية التحتية كاملة، من تمديد شبكة مياه وصرف صحي، وشبكة كهرباء وإنارة، وبناء أرصفة وجزر وسطية.

وأكد رئيس البلدية تيسير أبو سنينة خلال جولته لشارع اليونسكو أثناء أعمال التوسعة، أن المجلس البلدي يولي أهمية كبيرة في إعادة تأهيل الشوارع الحيوية والرئيسية للمدينة، وشق طرق جديدة، والتي من شأنها تسهيل حياة الموطنين وتخفيف الأزمات المرورية.

وأوضح أن بلدية الخليل تعنى باستراتيجيتها بشق وتوسعة وتعبيد الشوارع، باعتبارها ضرورة ملحة للمواطنين، داعيا المواطنين الى التعاون وعدم اعاقة العمل خاصة في هذا الشارع، مشددا على أن البلدية لن تتوانى لحظة في توفير الخدمات تلبية لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم.

#بلدية الخليل #شارع

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