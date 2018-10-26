الاقتصاد: 26 تشرين الثاني موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة أريحا والأغوار

رام الله / سما /

أعلنت وزير الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، أن موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة أريحا والأغوار، سيكون يوم 26/11/2018.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن باب الترشح سيفتح اعتبارا من الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الجمعة الموافق 26/10/2018 ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 1/11/2018، طيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام العطل الرسمية للغرفة.

ووفق القرار يزاول مجلس إدارة الغرفة الحالي نشاطه مقتصرا على تسير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الأخير الذي يسبق موعد إجراء الانتخابات، ويُحظر عليه التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء والمبادلة وما في حكمها، كما يُحظر على المجلس إبرام التعاقدات سواء تلك المتعلقة بالإنشاءات أو الاستشارات أو الخدمات مع أي طرف.

كما يحظر بموجب القرار على مجلس إدارة الغرفة الحالي اتخاذ أية قرارات من شأنها إحداث أية تغييرات في هيكلة الغرفة أو التعيين أو التعاقد مع موظفين ومستشارين جدد أو الاستغناء عن أو تعديل رتبة أو درجة أي من الموظفين الحاليين في الغرفة.

وبموجب القرار تكلف اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية بإعلان الترتيبات الإدارية والتسلسل الزمني للعملية الانتخابية في الصحف المحلية في اليوم التالي لهذا القرار، يتحمل رئيس وأعضاء مجلس الغرفة قانونا وبصفتهم الشخصية المسؤولة عن أي مخالفة لاحكام هذا القرار.