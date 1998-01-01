رام الله: الاشغال الشاقة 7 سنوات لمدانين بقضايا هتك العرض

رام الله / سما /

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ف.ف) بتهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 2/298 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات.

وكذلك أصدرت المحكمة بنفس هيئتها القضائية حكما بحق المتهم (ف.غ) بتهمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 2/298 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

وجاء الحكم في القضيتين بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ أيمن طربيه.