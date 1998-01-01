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وزير الصحة: مشروع لتعزيز الرعاية الصحية للأمهات والخدج في خان يونس بقيمة مليون يورو

الخميس 25 أكتوبر 2018 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد وزير الصحة جواد عواد بأن مشروعا لتعزيز الرعاية الصحية للأمهات والأطفال الخدج سيتم تنفيذه في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقيمة مليون يورو، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية- القنصلية الفرنسية، وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير عواد، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله بممثل "اليونيسيف" في فلسطين جونيفييف بوتين، ومسؤول المشاريع في الوكالة الفرنسية هاني بلاطة.

ورحب بكافة الجهود الدولية التي تسعى لتخفيف معاناة أبناء شعبنا ودعم القطاع الصحي الفلسطيني، مشيدا بدورهما في دعم وزارة الصحة.

وأكد اهتمام الوزارة بتعزيز وتطوير الخدمات الصحية في جميع محافظات الوطن، مشيرا إلى أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله يتابعون عن كثب القطاع الصحي في المحافظات الشمالية، والجنوبية، مؤكدين حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية بشكل آمن، وفعال.

#وزير الصحة

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