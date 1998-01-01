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ميلادينوف : محطة توليد الطاقة في غزة بدأت بإنتاج الكهرباء

الخميس 25 أكتوبر 2018 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلادينوف : محطة توليد الطاقة في غزة بدأت بإنتاج الكهرباء



غزة / سما /

أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اليوم الخميس، أن التوربين الثاني لمحطة توليد كهرباء قطاع غزة بدأ في العمل بتوليد 52 ميغاوات، الأمر الذي سيخفف من معاناة 2 مليون فلسطيني في غزة.

وقال ملادينوف في تصريح صحفي، إنه بالأمس كان 141 ميغاوات، فيما بلغ الاجمالي اليوم 172 ميغاوات، وهو أعلى معدل إنتاج للكهرباء منذ 21 يناير 2018.

ويتم تزويد قطاع غزة بالكهرباء من ثلاث مصادر: من إسرائيل، التي تبيع الكهرباء إلى القطاع وتقوم بخصم الدفعات من أموال الضرائب التي تقوم بجبايتها باسم السلطة الفلسطينية، وكذلك من محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع، الواقعة بالقرب من مدينة غزّ ة، بالإضافة إلى الكهرباء من مصر التي توقفت عن العمل منذ 11 فبراير 2018.

وبحسب نشرة شركة كهرباء محافظات غزة فإن احتياج قطاع غزة من الطاقة يصل الى 500 ميغاوات، حيث يقدر العجز حاليا بـ328 ميغاوات. 

#ميلادينوف #طاقة #غزة #كهرابء

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