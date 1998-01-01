الكشف عن محاولة انقلاب فاشلة ضد "نتنياهو"

القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، عن محاولة للانقلاب عليه من داخل أعضاء حزبه "الليكود"، تمثلت بالإطاحة به وتشكيل حكومة جديدة.

ووفقاً لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن "نتنياهو" ألمح خلال حفله عيد ميلاده أمس، أن الوزير السابق "جدعون ساعر" حاول خلال الأسابيع الماضية الانقلاب عليه، وأنه أجرى محادثات مع أعضاء الائتلاف الحكومي ليدعموه ليكون رئيساً للوزراء خلفاً لـ"نتنياهو".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير "ساعر" رفض التعليق على كلام "نتنياهو" واقتصر كلامه على تمني الحياة السعيدة لـ"نتنياهو" وزوجته.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادرة وصفتها بالمقربة من "نتنياهو"، قولها إن عناصر من داخل "حزب الليكود" ستقدم اقتراح للرئيس "ريفلين" بعدم الطلب من نتنياهو تشكيل الحكومة.

وتجدر الإشارة الى أنه من غير الملزم لرئيس الدولة تكليف رئيس الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة، ويستطيع تكليف أي عضو كنيست يوافق على ذلك، وبناءً عليه قدم اليوم عضو الكنيست "دافد مسلم" اقتراح قانون ينص على إلزام رئيس الدولة بتكليف رئيس الكتلة الأكبر الفائزة في الكنيست.