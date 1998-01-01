قيادي في الجهاد :مسيرات العودة ستحقق نتائج هامة قريبا

غزة/سما/



دعا القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الحرازين، لأوسع مشاركة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، غداً الجمعة.

وأعرب الحرازين - عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار - في تصريح له اليوم الخميس، عن ثقته أن هذه المسيرات ستحقق نتائج هامة قريباً، إذا ما حافظنا على زخمها الجماهيري، واستمر طابعها السلمي.

وبيَّن أن حراك الوفود الإقليمية والدولية وجولاتهم المكوكية في غزة، جاء بفعل هذا الحراك الشعبي الذي أعاد الاعتبار لقضيتنا الوطنية من جهة، وأحدث من جهةٍ أخرى إرباكاً أمنياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً في جانب العدو الإسرائيلي.

ونوه الحرازين إلى أن فعاليات مخيمات العودة في الغد ستتضمن تسليط الأضواء على سيرة ومسيرة الأمين العام المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور فتحي الشقاقي، في ذكرى ارتقائه شهيداً.

وأوضح أن د. الشقاقي يستحق منا أن نستحضر سيرته ومسيرته المباركة من ميدان المواجهة والاشتباك الذي تشارك فيه غزة شيباً وشباناً .. نساءً وأطفالاً، لنجدد العهد معه أننا ماضون على الطريق ولن نحيد أو نتقاعس عن حَمل الأمانة.