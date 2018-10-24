الميزان ينظم ورشة عمل تدريبية للعاملين مع الأطفال في مؤسسات CBOs

غزة / سما /

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان ورشة عمل تدريبية للعاملين مع الأطفال في مؤسساتCBOs الواقعة في منطقة الحدودية حول "حقوق الطفل والآليات الدولية لحماية حقوق الطفل"، واستهدفت الورشة (24) عامل في هذه المؤسسات منهم (12) من العاملات، وذلك لمدة يومين في مطعم الروتس بتاريخ 23-24/10/2018.

افتتحت اليوم الأول الاستاذة شيرين الشوبكي منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في المركز مرحبة بالحضور ومشددة على أهمية التعرف على حقوق الاطفال آليات الحماية التي يوفرها القانون الدولي للأطفال ، وتمنت لهم الاستفادة من الورشة التدريبية في مجال عملهم داخل مؤسساتهم وتطبيقها على فئة الأطفال.

هذا وتناول اليوم التدريبي الأول آليات الأمم المتحدة وحماية الأطفال مع الأستاذ صابر النيرب من مكتب المفوض السامي، واستعرض الآليات التعاقدية والآليات الخاصة التي تستخدمها الأمم المتحدة لحماية الأطفال وكيفية استخدام هذه الاليات والتعامل معها وخاصة إرسال رسائل للمقرر الخاص المعني بالأطفال .

فيما تناول اليوم التدريبي الثاني جلسة مفصلة عن اتفاقية حقوق الطفل وأهدافها والانضمام لها مع الأستاذة شيرين الشوبكي، ومن ثم آليات الرصد والتوثيق والإبلاغ وقرار مجلس الأمن 1612 مع الأستاذ غريب السنوار باحث منطقة الجنوب في المركز.

وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة المركز الرامية لنشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الانساني وحقوق الإنسان، وذلك ضمن مشروع Gaza Preparedness and Early Action 2018 ، بالشراكة مع مؤسسة انقاذ الطفل.