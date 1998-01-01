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مركز "حياة" يعقد دورة "أوقف النزيف" للصحفيات

الخميس 25 أكتوبر 2018 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

عقد مركز "حياة" لتعزيز الجهورية على الطوارئ في قطاع غزة الخميس دورة  بعنوان "أوقف النزيف" بمشاركة 15 صحفية يعملون بشبكة الأقصى الإعلامية.

وتطرق مدرب الدورة الاستشاري وخبير الطوارئ د. محمد العطار إلى تدريب المشاركين على طرق وسبل إيقاف النزيف الحاد بأساليب جديدة؛ وأدوات علمية حديثة، تساهم بشكل فعّال في إنقاذ أرواح الجرحى والمصابين بالنزيف الخارجي الحَاد في الأطراف.

من جهته، قال مدير مركز "حياة" د. باسم نعيم: إن "مركز "حياة يهدف لتطوير قدرات الكوادر المحلية العاملة في مجال إدارة الأزمات، لإحداث نقلة نوعية بالمجتمع الفلسطيني في قدرته على التأقلم والتعايش مع الأزمات والكوارث والطوارئ.

ولفت نعيم إلى أن المركز ينظم دورات نوعية وحديثها في (الإنعاش القلبي المتقدم "ACLS"، ودورة الحياة المتقدمة للأطفال "PALS"، والإسعافات الأولية وإنعاش القلب، والإخلاء والنقل الآمن في حالات الطوارئ.

وأشار بأن المركز يعقد كذلك دورات في معايير الاستجابة الانسانية" اسفير" وفق المعايير العالمية، والإسعاف الأولي النفسي، والحملة الوطنية لأوقف النزيف.

وكان مركز حياة قد عقد دورة بعنوان "أوقف النزيف"، لمجموعة من الصحفيين التابعين لشبكة الأقصى الإعلامية، شارك فيها 36 صحفيًا، في 14 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

#مركز حياة

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