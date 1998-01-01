جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو: علاقاتنا مع عدد من الدول العربية آخذة بالتنامي

الخميس 25 أكتوبر 2018 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: علاقاتنا مع عدد من الدول العربية آخذة بالتنامي



القدس المحتلة / سما /

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الخميس، إنه "يجب تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية قبل الشروع في عملية السلام مع الفلسطينيين".

ونقلت القناة العبرية السابعة عن نتنياهو قوله: "كانوا دائما يعتقدون أنه إذا حللنا المشكلة مع الفلسطينيين، فإن ذلك سيساهم في فتح العلاقات مع العالم العربي، وإذا كان من الممكن فعل ذلك، فمن الصحيح أيضا أنه إذا فتحنا الباب للعالم العربي وتطبيع العلاقات، حينها يمكن التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين".

ولفت نتنياهو إلى أن علاقات حكومته مع عدد من الدول العربية آخذة بالتنامي. مشيرا إلى "أن هذه العلاقات مبنية على التصدي لتهديدات مشتركة، وعلى قدرة إسرائيل تزويد شعوب عربية بالمياه وبخدمات الطب والاتصالات".

#نتنياهو #تطبيع #سلام

أخبار ذات صلة

جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية تحذر: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل اعتداء صريح على الأمة العربية والمسلمين

الرئيس عباس ودحلان

تفاصيل.. مؤتمر فتح والخلافات الداخلية ودور الدول العربية

مصدر فلسطيني : الدول العربية تخفض تمويلها للسلطة باكثر من 50%

جامعة الدول العربية: القدس عاصمة دائمة للتراث العربي

اليونسكو- ارشيف

صحيفة عبرية: الدول العربية والسلطة قررت سحب مشاريع قرارات ضد اسرائيل باليونسكو

مجلس الامن- ارشيف

واشنطن تهاجم الدول العربية :عليهم مساعدة الفلسطينيين ماديا وفي المصالحة بدل الخطابات عن بعد

الأكثر قراءة اليوم

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد اجتماعه مع الفصائل الفلسطينية

3 صواريخ اطلقت من غزة صوب مستوطنات الغلاف والقبة الحديدية تعترض احدها

الية جديدة لتسهيل المعاملات المصرفية الفلسطينية مع البنوك الاسرائيلية

الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

محمد بن سلمان: حادث جمال خاشقجي "بشع وغير مبرر"

البرلمان الأوروبي يصوت ضد خفض المساعدات ويدعو لدعم إضافي للاونروا

حملة تشويه إسرائيلية لحفيد أبو يوسف النجار المرشح للكونغرس الأميركي

الأخبار الرئيسية

ي

ميلادينوف : محطة توليد الطاقة في غزة بدأت بإنتاج الكهرباء

الرئيس عباس

صحيفة: لا اختراق مهم في المصالحة وعباس يصر على شروطه ويرفض اي اتفاق تهدئة

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان: حماس لا تقف وراء الصاروخ وسأواصل استنفاد كل الخيارات قبل اي حرب لكن ..

كتلة فتح البرلمانية تبحث في رام الله قانون الضمان وحل التشريعي

نتنياهو

نتنياهو : لولانا، لأطاحت حماس بأبي مازن في غضون دقيقتين