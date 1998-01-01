نتنياهو: علاقاتنا مع عدد من الدول العربية آخذة بالتنامي

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الخميس، إنه "يجب تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية قبل الشروع في عملية السلام مع الفلسطينيين".

ونقلت القناة العبرية السابعة عن نتنياهو قوله: "كانوا دائما يعتقدون أنه إذا حللنا المشكلة مع الفلسطينيين، فإن ذلك سيساهم في فتح العلاقات مع العالم العربي، وإذا كان من الممكن فعل ذلك، فمن الصحيح أيضا أنه إذا فتحنا الباب للعالم العربي وتطبيع العلاقات، حينها يمكن التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين".

ولفت نتنياهو إلى أن علاقات حكومته مع عدد من الدول العربية آخذة بالتنامي. مشيرا إلى "أن هذه العلاقات مبنية على التصدي لتهديدات مشتركة، وعلى قدرة إسرائيل تزويد شعوب عربية بالمياه وبخدمات الطب والاتصالات".