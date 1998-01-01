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الاحتلال يعتقل 15 مواطنا على الأقل من الضفة غالبيتهم أسرى محررون

الخميس 25 أكتوبر 2018 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، 15 مواطنا من الضفة على الأقل غالبيتهم من القدس ونابلس، تخللتها اعتداءات على المواطنين، وإصابات بينهم، وتفتيش وتخريب للمنازل.

وبين نادي الأسير، في بيان، أن ستة مواطنين اعتقلوا من القدس غالبيتهم من الأسرى المحررين وهم: أحمد دنديس، وأمجد أبو ناب، وفراس حسيني، ومجدي أبو ناب، والفتى محمد نور أبو ناب (16 عاما)، ورامي الرشق.

فيما جرى اعتقال لخمسة مواطنين من محافظة نابلس، وهم: معتصم الرفاعي، وكريم المصري، ومروان القرعاوي، ومجاهد طبنجة، ومهدي حبرون، علما أن جزءا منهم من المحررين.

ومن بيت لحم، اعتقل المواطن محمد معروف الأطرش، كما اعتقل ثلاثة آخرين من الخليل، وهم: مؤمن أمين التميمي، وإبراهيم محمد زماعرة، وشقيقه عدي.

#الاحتلال #نادي الأسير

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