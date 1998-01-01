جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اضراب في مدارس العيسوية بالقدس

الخميس 25 أكتوبر 2018 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اضراب في مدارس العيسوية بالقدس



القدس المحتلة/سما/

ساد الإضراب التعليمي في مدارس قرية العيسوية احتجاجا على مماطلة بلدية الاحتلال في فتح مدرسة ذكور العيسوية الثانوية رغم مرور حوالي شهرين على بدء العام الدراسي الحالي.

وأوضح عضو لجنة أولياء الأمور المركزية في قرية العيسوية محمد أبو الحمص أن الإضراب التعليمي الشامل – باستثناء طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" جاء كخطوة احتجاجية على مماطلة البلدية في توفير متطلبات المدارس في القرية، رغم الوعود منذ عدة أشهر.

وأضاف أبو الحمص أن لجنة أولياء الأمور في القرية اتخذت خلال الأسبوع الجاري عدة خطوات احتجاجية بدأت بتعليق الدوام وصولا للإضراب الشامل، احتجاجا على عدم فتح مدرسة العيسوية للذكور ونقل الطلبة إليها والبالغ عددهم حوالي 300 طالب، إضافة لنقص الطاقم التعليمي خاصة في مواد اللغة العبرية والجغرافية والتاريخ.

وأضاف أبو الحمص أن مدرسة ذكور العيسوية مجهزة، حيث تم استئجار بناية في القرية قبل أشهر، ولكن البلدية تماطل بفتحها، في وقت تقوم بافتتاح مدارس وصفوف في مدينة القدس تدرس المنهاج الإسرائيلي.

وأكد أن لجنة أولياء الأمور بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية أخرى في حال عدم فتح مدرسة الذكور.

#اضراب #العيسوية #القدس

أخبار ذات صلة

الاحتلال الاسرائيلي يهدم منشآت تجارية في العيسوية بالقدس المحتلة

اضراب شامل في فلسطين

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة ويهدم بناية سكنية في العيسوية

اضراب الأسرى

40 يوما على اضراب الحرية والكرامة وسط تعنت اسرائيلي

تربية

التربية: يوم الاثنين اضراب شامل للمدارس والجامعات

الاونروا- ارشيف

أبو حسنة : لا اضراب الاثنين في الاونروا و الدوام كالمعتاد في غزة

الأكثر قراءة اليوم

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد اجتماعه مع الفصائل الفلسطينية

3 صواريخ اطلقت من غزة صوب مستوطنات الغلاف والقبة الحديدية تعترض احدها

الية جديدة لتسهيل المعاملات المصرفية الفلسطينية مع البنوك الاسرائيلية

الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

محمد بن سلمان: حادث جمال خاشقجي "بشع وغير مبرر"

البرلمان الأوروبي يصوت ضد خفض المساعدات ويدعو لدعم إضافي للاونروا

حملة تشويه إسرائيلية لحفيد أبو يوسف النجار المرشح للكونغرس الأميركي

الأخبار الرئيسية

ي

ميلادينوف : محطة توليد الطاقة في غزة بدأت بإنتاج الكهرباء

الرئيس عباس

صحيفة: لا اختراق مهم في المصالحة وعباس يصر على شروطه ويرفض اي اتفاق تهدئة

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان: حماس لا تقف وراء الصاروخ وسأواصل استنفاد كل الخيارات قبل اي حرب لكن ..

كتلة فتح البرلمانية تبحث في رام الله قانون الضمان وحل التشريعي

نتنياهو

نتنياهو : لولانا، لأطاحت حماس بأبي مازن في غضون دقيقتين