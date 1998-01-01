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الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على قانون منع الزيارات عن أسرى حماس

الخميس 25 أكتوبر 2018 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على قانون منع الزيارات عن أسرى حماس



القدس المحتلة/سما/

صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "تعديل أنظمة سلطة السجون"، الذي ينص على حرمان بعض الأسرى من الزيارات، خاصة أسرى حركة حماس، إذ يتطرق القانون للأسرى ممن ينتمون للفصائل التي تحتجز رهائن إسرائيليين.

ووفقا لمشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود، أورن حازان، فإن "القانون يهدف لمعالجة عدم التوافق بين الشروط التي تحتجز بها إسرائيل الأسرى الذين يمسون بأمنها والظروف التي تحتجز المنظمات "الإرهابية" رهائن إسرائيليين".

وقال حازان الذي قام بالعام الماضي بالاعتداء على حافلة عائلات الأسرى من غزة كانوا بطريقهم لزيارة أولادهم في سجون الاحتلال: "لا يمكن أن نعيش بواقع لا نعرف مصير أبنائنا".

وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان: "اقتراح القانون يعطي الأجوبة ويعالج عدم الانسجام بين الظروف التي تحتجز بها إسرائيل الأسرى الذين يسعون إلى تدميرها، والظروف التي تحتفظ بها المنظمات "الإرهابية" بجنودنا".

ويمنع مشروع القانون الزيارات العائلية للأسرى، فيم تم استثناء حظر الزيارات للمحامين أو المندوبين عن الصليب الأحمر الدولي، بعد أن كانت هذه الشروط مدرجة في نص مشروع القانون الذي حظي بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات.

وتحتجز حركة حماس جثامين الجنديين الإسرائيليين، هدار غولدين وشاؤل أورون، منذ العدوان على غزة في العام 2014، وكذلك ثلاثة مواطنين إسرائيليين، هم أفراهام مانغيستو، هشام السيد، وجمعة أبو غنيمة ويعتقد بأن الثلاثة دخلوا القطاع بإرادتهم.

#الكنيست الإسرائيلي #اسرى حماس #قانون

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