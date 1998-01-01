مقتل نجم كندي أثناء تصوير "فيديو كليب" على طائرة

وكالات / سما /

المجازفة لإظهار العمل بأحسن وجه، هي طريقة اتبعها مغن كندي أثناء عمله، ولكنه دفع ثمنها غاليا جدا في حادث "مروع".

إذ لقي المغني الكندي جون جيمس ماكموري حتفه، أثناء قيامه بالغناء على جناح طائرة محلقة، خلال تصوير فيديو كليب جديد كان المفروض صدوره قريبا.

وعلى الرغم من تدريبه "المكثف" على تلك المجازفة، لم يستطع ماكموري إتقانها أثناء التصوير، مما أدى لوفاته فورا.

وفقدت الطائرة الصغيرة التي وقف ماكموري على جناحها السيطرة، ولم يكن هناك متسع للوقت لماكموري لإطلاق مظلته الهوائية.

وعثر على جثة المغني الشاب (34 عاما) في حقل شمالي مدينة فيرنون، بمقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا.

واتجه ماكموري للغناء بعد أن اعتزل ممارسة رياضة التزلج على الثلوج بسبب إصابة في الظهر، ولكنه لطالما أراد إضفاء طابع "جريء" لفيديواته.

وسبق لماكموري تصوير فيديو كليب بطريقة "السيلفي" أثناء التزلج من على هضبة ثلجية .