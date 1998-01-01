جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مقتل نجم كندي أثناء تصوير "فيديو كليب" على طائرة

الخميس 25 أكتوبر 2018 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل نجم كندي أثناء تصوير "فيديو كليب" على طائرة



وكالات / سما /

المجازفة لإظهار العمل بأحسن وجه، هي طريقة اتبعها مغن كندي أثناء عمله، ولكنه دفع ثمنها غاليا جدا في حادث "مروع".

إذ لقي المغني الكندي جون جيمس ماكموري حتفه، أثناء قيامه بالغناء على جناح طائرة محلقة، خلال تصوير فيديو كليب جديد كان المفروض صدوره قريبا.

وعلى الرغم من تدريبه "المكثف" على تلك المجازفة، لم يستطع ماكموري إتقانها أثناء التصوير، مما أدى لوفاته فورا.

وفقدت الطائرة الصغيرة التي وقف ماكموري على جناحها السيطرة، ولم يكن هناك متسع للوقت لماكموري لإطلاق مظلته الهوائية.

وعثر على جثة المغني الشاب (34 عاما) في حقل شمالي مدينة فيرنون، بمقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا.

واتجه ماكموري للغناء بعد أن اعتزل ممارسة رياضة التزلج على الثلوج بسبب إصابة في الظهر، ولكنه لطالما أراد إضفاء طابع "جريء" لفيديواته.

وسبق لماكموري تصوير فيديو كليب بطريقة "السيلفي" أثناء التزلج من على هضبة ثلجية .

#طائرة #نجم كندي

أخبار ذات صلة

فيديو :وفاة ممثلين هنديين أثناء تصوير مشهد "أكشن"..

فيديو ..مخلوق محير يظهر بالصدفة أثناء تصوير بحيرة في الصين

860x484

فيديو.. ينهي علاقته بها أثناء ركوبهما لعبة "الأفعوانية"

فيديو.. "أفعى طائرة" ترعب الأطفال في أستراليا!

كندي يبيع وجبة "مكدونالدز" اشتراها قبل 6 أعوام

بطل العالم

فيديو: مقتل بطل العالم لرفع الأثقال بضربة "بوكس"

الأكثر قراءة اليوم

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد اجتماعه مع الفصائل الفلسطينية

3 صواريخ اطلقت من غزة صوب مستوطنات الغلاف والقبة الحديدية تعترض احدها

الية جديدة لتسهيل المعاملات المصرفية الفلسطينية مع البنوك الاسرائيلية

أردوغان بتصعيد جديد يهدد "جميع المتورطين" بمقتل خاشقجي

وصول الوفد المصري الى غزة عبر معبر بيت حانون يرأسه اللواء أحمد عبدالخالق

محمد بن سلمان: حادث جمال خاشقجي "بشع وغير مبرر"

البرلمان الأوروبي يصوت ضد خفض المساعدات ويدعو لدعم إضافي للاونروا

الأخبار الرئيسية

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان: سأواصل استنفاد كل الخيارات قبل اي حرب حتى لا يقال انني اجر البلاد الى حروب لكن ..

كتلة فتح البرلمانية تبحث في رام الله قانون الضمان وحل التشريعي

نتنياهو

نتنياهو : لولانا، لأطاحت حماس بأبي مازن في غضون دقيقتين

حرب

خبراء اسرائيليون : تل ابيب تفضل الأمر الواقع بغزة بديلا عن الحرب أو التهدئة

قصف- ارشيف

الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة