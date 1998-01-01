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زياد الرحباني يتعرض لحادث سير في بيروت

الخميس 25 أكتوبر 2018 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زياد الرحباني يتعرض لحادث سير في بيروت



وكالات / سما /

تعرضت سيارة الفنان اللبناني، زياد الرحباني، لحادث في منطقة الحمراء بالعاصمة بيروت أثناء تواجده داخلها، وصورت كاميرا مراقبة الحادثة بالكامل.

وحدث ذلك عندما اصطدمت سيارة الفنان بدراجة نارية كان على متنها شاب، وأسفر الحادث عن كسر أصابع قدم الشاب. لكن لحسن الحظ، لم يسفر الاصطدام عن أي إصابات خطيرة.

وعقب الحادثة، انتشرت صور وفيديوهات أظهرت الرحباني وهو يتحدث مع الشاب المصاب، بينما ادعى أصحابها بأن "الخطأ يقع على عاتق الفنان، إذ كان يقود السيارة بعكس اتجاه السير حينها".

وفي سياق متصل، أشار صديق مقرب من الرحباني إلى أن الأخير "تحمل جميع تكاليف علاج الشاب المصاب الذي استدعت حالته إجراء جراحة طبية، في حين لم يغادر الفنان المشفى قبل التأكد والاطمئنان على صحة الشاب".

كما أكد صديق الفنان أن "الطرف المخطئ في الحادث هو الشاب الذي يقود الدراجة النارية".

#زياد الرحباني #حادث سير

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